Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров анонсировал обсуждение Дейтонских соглашений в СБ ООН
Во время председательства России в Совбезе ООН планируется рассмотреть ситуацию с выполнением Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине из-за критической обстановки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Выполнение Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине будет обсуждаться в период председательства России в Совете Безопасности ООН, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Министр отметил, что ситуация в регионе критическая.
«Берут курс на развал этих Дейтонских соглашений и на ущемление прав сербского народа в грубое нарушение Дейтонских соглашений, которые провозгласили равноправие трех государствообразующих народов: сербов, хорватов и бошняков. Так что это будет интересное мероприятие», – заявил Лавров.
Кроме того, Россия, как председатель Совета Безопасности ООН, намерена провести 24 октября заседание по выполнению Устава ООН. По словам главы МИД, мероприятие приурочено к дню образования ООН, и целью обсуждения станет анализ того, как заложенные в Уставе принципы реализуются сегодня, а не только выражение поддержки этим принципам.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в подрыве государственности Боснии и Герцеговины и нарушении международных соглашений.
Лавров также призвал предотвратить попытки «дворцового переворота» в ООН.