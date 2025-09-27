В Псковской области открыли первый Паломнический центр для ветеранов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Центр был открыт на территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках программы благотворительного фонда «Христианское милосердие». Он рассчитан на одновременное размещение 38 человек и предназначен для психологической и социокультурной реабилитации, а также оздоровления ветеранов СВО и их семей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вдохновителем создания центра стал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). В помещениях установлено специализированное оборудование, применяются техники релаксации для коррекции психоэмоционального состояния. Для маломобильных граждан организованы спортзал и площадка на открытом воздухе, а также созданы условия для занятий музыкой и творчества.

Центр работает под благословением и при непосредственном участии Церкви, духовную поддержку ветеранам обеспечивают братия монастыря. Ветераны смогут посещать богослужения, участвовать в послушаниях и паломнических поездках. Особое внимание уделяется созданию условий для общения, отдыха, развития творческих и образовательных навыков, а также возможности помочь монастырю в бытовых вопросах.

«Возвращаясь к мирной жизни, многие из наших ветеранов проходят через духовные искания, задумываются о вечных вопросах. И такой центр, где есть возможность поселиться с семьей, может стать для них вторым домом. В кругу близких можно не только оздоровиться телом и душой, но и получить утешение и наставление, развить образовательные и творческие навыки. Для героев созданы необходимые условия для общения, отдыха и труда. При желании они могут помочь монастырю в сельском хозяйстве, решении бытовых задач. Уверена, что духовные практики и физические нагрузки благотворно повлияют на наших героев», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Открытие Паломнического центра для ветеранов и членов их семей на территории Псково-Печерского монастыря – это проявление заботы и любови церкви к защитникам Отечества. В его стенах вблизи обители ветераны смогут обрести духовную опору и восстановить силы, необходимые для созидания мирной жизни», – сказал митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов).

Первыми реабилитацию в центре проходят десять ветеранов СВО из Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей. Ветеран Андрей Ионов подчеркнул, что открытие православного центра для ветеранов при монастыре – это «подарок свыше», который позволит сослуживцам получать поддержку рядом с домом. Надежда Васильева, руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества», подчеркнула значимость центра для региона, отметив вклад местных военных формирований в современные конфликты и важность психологической и духовной поддержки семей погибших и участников СВО.