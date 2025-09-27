Глава МИД Бурунди по-русски поприветствовал Лаврова на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Лавров провел встречу с главой МИД Бурунди Бизиманой на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Tекст: Антон Антонов

В начале встречи Бизимана, ранее бывший послом в России, обратился к Лаврову по-русски: «Господин министр», после чего министры тепло поприветствовали друг друга, передает ТАСС.

Лавров поздравил Бизиману с недавним назначением на пост министра иностранных дел, выразив уверенность, что его опыт обеспечит преемственность в развитии российско-бурундийских отношений.

В ответ Бизимана поблагодарил Лаврова за встречу, отметив насыщенный график министра. «Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди», – заявил он.

На сайте МИД России сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили укрепление традиционно дружественных связей, углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подтверждена готовность к координации на площадках ООН и других многосторонних форумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.