Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.
Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».
Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.
Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.