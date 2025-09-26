Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
Президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности страны одной из главных задач для властей, обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи.
Он подчеркнул, что от усилий регионов во многом зависит поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин, передает ТАСС.
«Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям.
Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.