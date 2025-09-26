Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что от усилий регионов во многом зависит поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин, передает ТАСС.

«Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям.

Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.