    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    13 комментариев
    26 сентября 2025, 20:24 • Новости дня

    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей

    @ Александр Казаков/ТАСС
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности страны одной из главных задач для властей, обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи.

    Он подчеркнул, что от усилий регионов во многом зависит поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям.

    Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.

    26 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.

    Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.

    Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    @ Пресс-служба Кремля
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Путин в приветственном слове к армянской делегации поблагодарил их за визит на форум «Мировая атомная неделя», отметив, что Росатом как раз работает над продлением срока работы АЭС, которая обеспечивает 30% электроэнергии Армении.

    «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов», – приводит слова Пашиняна пресс-служба Кремля.

    Премьер-министр Армении уточнил, что и по этому вопросу с Россией ведется «очень активный диалог», страна «очень эффективно сотрудничает с корпорацией «Росатом».

    Пашинян отметил, что роль атомной энергетики растет, и она глобально считается  экологической.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян в августе подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и Россией во время встречи с президентом Путиным.

    В ходе встречи президента России Путина с генеральным директором МАГАТЭ Гросси 25 сентября российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    C российской стороны во встрече также участвуют пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский и другие, уточнила пресс-служба Кремля.

    С армянской стороны участвую вице-премьер Армении Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян и другие.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Путин в беседе с Гросси отметил конструктивное сотрудничество по всем направлениям

    Путин в беседе с Гросси отметил конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали и принимаете участие в наших мероприятиях по линии Росатома, а это, в принципе, традиционное у нас уже мероприятие, посвященное развитию атомной энергетики в России и в мире», –  приводит пресс-служба Кремля слова российского президента.

    Путин отметил, что сотрудничество с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, что касается развития российской энергетики, участия России  в реализации проектов за границами страны и других вопросов, в частности, атомной безопасности в мире.

    «Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу», – сказал президент России.

    Напомним, вечером четверга в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля встретились президент России Путин и глава МАГАТЭ Гросси, они пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол переговоров.

    Во встрече приняли участие также гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава кабинета гендиректора МАГАТЭ Яцек Анджей Былица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    Меркель назвала отношения с Путиным сложными

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Spiegel заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным были сложными, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что их взгляды на распад Советского Союза существенно различались.

    Меркель пояснила, что Путин рассматривал окончание холодной войны и распад СССР как «величайшую катастрофу XX века». Экс-канцлер ответила, что для нее это событие стало «счастьем всей жизни». Она отметила: «Уже тогда стало ясно: это ставит нас по разные стороны баррикад».

    В своих мемуарах Ангела Меркель рассказала, что Владимир Путин якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками.

    Позднее Ангела Меркель подчеркнула, что считает инцидент с лабрадором демонстрацией силы, несмотря на принесенные извинения.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путину и Лукашенко подали на рабочий завтрак белковый омлет и зеленую гречку

    Путин и Лукашенко позавтракали омлетом, гречкой, роллом и запеканкой

    Tекст: Вера Басилая

    Меню рабочего завтрака президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко включило белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленую гречку с авокадо и яйцом.

    В меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко вошли белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленая гречка с авокадо и яйцом, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».  Помимо этого, президенты могли попробовать ролл с пастрами из говядины.

    Главам государств также были предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, а также творожная запеканка с изюмом и клубникой.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Токаев рассказал Путину о контактах на Генассамблее ООН

    Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора подробно обсудили перспективы развития стратегического партнерства и союзнических отношений между странами.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, лидеры отметили положительную динамику торгово-инвестиционного взаимодействия.

    Кроме того, Токаев поделился с Путиным впечатлениями от участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также рассказал о проведенных переговорах с лидерами других государств на полях этого мероприятия.

    В июне Путин и Токаев провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского совета.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным будущий визит в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии государственного визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону уделили внимание подготовке встречи и обсудили международные вопросы.

    О содержании телефонных переговоров между Путиным и Токаевым сообщает ТАСС. Акцент в разговоре был сделан на организационных вопросах, связанных с предстоящим государственным визитом президента Казахстана в Россию.

    Пресс-служба Токаева уточнила, что главы государств также обменялись мнениями по текущим вопросам региональной и международной повестки.

    В официальном сообщении отмечается: «Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию». Также подчеркивается, что разговор затронул актуальные проблемы внешней политики обоих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с результатами саммита в Анкоридже. Токаев также отметил прогресс в диалоге по Украине.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 17:56 • Новости дня
    Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

    В сообщении отмечается: «Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Путин заявил о готовности финансировать АЭС в Белоруссии

    Путин сообщил о решении вопроса финансирования новой белорусской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при наличии потребителя строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно без проблем с финансированием.

    Заявление прозвучало во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, чтобы обеспечить электроэнергией регионы Донбасса и Новороссии. Он отметил, что при принятии решения строительство начнется незамедлительно.

    Путин в ответ подчеркнул, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет закупать электроэнергию по соответствующему тарифу. Президент России заявил: «Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема». Лукашенко согласился с Владимиром Путиным, назвав это «самым главным».

    Ранее на встрече в Кремле Путин отметил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране и снижает ее зависимость от импорта газа. Президент также назвал Белоруссию серьезным партнером России в области атомной энергетики.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

    Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле, где Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.

    Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле, сообщает ТАСС.

    В ходе переговоров планировалось обсудить весь спектр вопросов, связанных с отношениями России и Белоруссии, а также актуальные региональные темы. Лукашенко ранее отмечал, что намерен передать Путину определенные сообщения, полученные от американской стороны.

    Лукашенко прилетел в Москву с двухдневным визитом в четверг. Накануне встречи оба лидера вместе с другими главами государств приняли участие в Глобальном атомном форуме, прошедшем в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Лукашенко также сообщил о планах обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин в шутку назвал белорусскую АЭС конкурентом Газпрому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заметил, что запуск белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране, снизив ее зависимость от импорта газа.

    Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в Кремле в пятницу пошутил о конкуренции между белорусской атомной электростанцией и Газпромом, передает ТАСС.

    Он отметил, что после запуска первой АЭС около 40% электроэнергии Белоруссия получает от этого объекта. По словам Путина, теперь республика создала конкурента для Газпрома, который ранее поставлял первичный энергоноситель, а Белоруссия его покупала.

    «Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», – добавил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в сфере атомной энергетики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин заявил, что жители России поддерживают власти своей страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают. И вас в данном случае поддержали в ходе избирательной кампании», – заявил Путин на встрече с избранными главами регионов, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку такие объекты могут стать значимыми потребителями электроэнергии.

    В ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся производства и использования энергии, а также возможности для экономического роста, передает ТАСС.

    Лукашенко напомнил, что ранее в Белоруссии не было дефицита электроэнергии, и после строительства атомной электростанции возник вопрос о дальнейшем использовании избыточных мощностей. «У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию, что будет дальше», – отметил белорусский президент.

    Путин подчеркнул, что развитие дата-центров и внедрение искусственного интеллекта позволит экономике расти. «А вы знаете, что искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно», – предложил российский лидер.

    Лукашенко согласился, что это создаст нового крупного потребителя электроэнергии. Путин подтвердил: «Причем мощный. Очень мощный». Лукашенко добавил, что в Белоруссии уже размещали майнинговые фермы на газовых станциях, которые ранее работали в «холодном режиме», и иностранные компании платят за это деньги в бюджет республики.

    Ранее Лукашенко заявил, что объем поставок российского газа в Белоруссию останется прежним, что связано с функционированием майнинговых площадок на газовых станциях страны. Президент Белоруссии сообщил о планах обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в стране.

    Комментарии (0)
