Производство овощей в теплицах Южного Урала выросло на 21%

В Челябинской области увеличили урожай тепличных овощей до 27 тыс. тонн

Tекст: Елизавета Шишкова

Производство овощей в современных тепличных комплексах Челябинской области увеличилось на 20,7% за первые восемь месяцев 2025 года, передает Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

За этот период собрано 27 тыс. тонн продукции, что на 4,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, всего на 23 сентября 2025 года в регионе произведено 28,5 тыс. тонн огурцов и томатов, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 23,2 тыс. тонн.

Челябинская область занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа по производству тепличных овощей, а в общероссийском рейтинге поднялась с 15 на 11 позицию. Основными производителями являются агрокомплексы «Чурилово» и «Агропарк Урал» группы компаний «РОСТ».

Как заявила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального Минсельхоза Анна Кожевина, государство выделило 38,3 млн рублей на субсидирование тепличных комплексов, использующих технологию досвечивания, чтобы поддерживать рентабельность и модернизировать производство. По ее словам, «результаты работы аграриев региона соответствуют задачам национального проекта технологического обеспечения продовольственной безопасности».

В пресс-службе ГК «РОСТ» добавили: «Несмотря на то, что площадь теплиц агропредприятий не изменилась, к третьей декаде сентября нам удалось добиться роста урожая на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря модернизации оборудования, развитию биозащиты и оптимизации площадей под огурцами и томатами».