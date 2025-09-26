Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
Парламент Словакии принял в финальном чтении поправки о закреплении двух биологических полов в основном законе страны, набрав необходимое количество голосов.
Парламент Словакии одобрил изменения в конституцию, предусматривающие формальное закрепление мужского и женского пола, передает РИА «Новости».
Поправки прошли третье, финальное чтение, после предварительных обсуждений, которые продолжались с апреля.
Для принятия поправок было необходимо не менее 90 голосов из 150. В ходе голосования присутствовали 99 депутатов, 90 из которых поддержали изменения, заявил председатель парламента Рихард Раши. Его слова прозвучали в прямой трансляции заседания на сайте словацкого парламента: «Присутствовали 99 депутатов, 90 – за, одобрено».
Второе чтение состоялось в июне, но тогда не хватило одного голоса, из-за чего финальное обсуждение было отложено на сентябрь. Теперь документ направляется на подпись президенту Словакии.
