Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламент Словакии одобрил изменения в конституцию, предусматривающие формальное закрепление мужского и женского пола, передает РИА «Новости».

Поправки прошли третье, финальное чтение, после предварительных обсуждений, которые продолжались с апреля.

Для принятия поправок было необходимо не менее 90 голосов из 150. В ходе голосования присутствовали 99 депутатов, 90 из которых поддержали изменения, заявил председатель парламента Рихард Раши. Его слова прозвучали в прямой трансляции заседания на сайте словацкого парламента: «Присутствовали 99 депутатов, 90 – за, одобрено».

Второе чтение состоялось в июне, но тогда не хватило одного голоса, из-за чего финальное обсуждение было отложено на сентябрь. Теперь документ направляется на подпись президенту Словакии.

