Словакия призвала ЕК исключить ее из карательного списка за углеводороды России
Словакия обратилась к Еврокомиссии с призывом исключить ее списка стран, подвергаемых повышенным тарифам из-за российских углеводородов, сообщил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар.
«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России <…>. Мы сказали: «Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Давайте сделаем исключение и продолжим в течение определенного времени», – приводит его слова после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН РИА «Новости».
Бланар добавил, что в противном случае страна рискует лишиться десяти млрд евро, если прекратит поставки газа из России и получит иск от Газпрома.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС, отметив, что тарифы затронут Венгрию и Словакию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Венгрия рассчитывает и далее получать российские энергоресурсы, несмотря на заявления Еврокомиссии.