Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями
Минобороны отчиталось о ликвидации семи украинских БПЛА за сутки
В течение нескольких часов в Белгородской и Брянской областях были уничтожены семь украинских беспилотников, летевших с территории Украины.
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает ТАСС. По информации Минобороны, инциденты произошли 25 сентября с 15:00 до 20:00 по московскому времени.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Два беспилотника были уничтожены в Брянской области. Минобороны уточнило, что все аппараты были самолетного типа и были своевременно обнаружены дежурными средствами ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. В селе Железный Порт в Херсонской области беспилотник украинских войск нанес повреждения автомобилю скорой. В соцсетях опубликовали видеозапись с момента атаки украинского БПЛА на санаторий «Форос» в Крыму во время празднования дня рождения девочки.