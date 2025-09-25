В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга

Тело чиновника Федотова из Петербурга обнаружили под окнами гостиницы в Шереметьево

Tекст: Денис Тельманов

Информацию о гибели подтвердили несколько источников, сообщает Фонтанка. По их данным, трагедия произошла накануне, тело Александра Федотова обнаружили под окнами гостиницы в районе Шереметьево, где он, предположительно, останавливался в одном из номеров на верхних этажах.

Федотов ранее возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, а после ухода Андрея Левакина сначала исполнял обязанности, а затем официально занял должность председателя.

Во время его руководства комитет перестал заниматься строительством метро – эта функция перешла к другому ведомству. В этот период был подписан крупнейший контракт последних лет на строительство Большого Смоленского моста стоимостью 40 млрд рублей, а также договоры на реконструкцию Цимбалинского путепровода и первый этап Южной широтной магистрали. В апреле 2024 года Федотов ушел с поста по собственному желанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье обнаружили тело главы крупной компании Александра Тюнина с предсмертной запиской и охотничьим ружьем рядом. В Кишиневе под мостом нашли тело бывшего судьи Апелляционной палаты Михаила Диакону, который ранее был обвинен в торговле влиянием и не прошел проверку на неподкупность.