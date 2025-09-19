Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.7 комментариев
В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»
Гендиректора «Химпроминжиниринга» Тюнина нашли мертвым возле автомобиля с запиской
В Подмосковье обнаружено тело главы крупной компании Александра Тюнина с предсмертной запиской и охотничьим ружьем рядом.
Тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было найдено в Московском регионе, сообщает ТАСС. По информации агентства, тело обнаружили возле автомобиля на обочине дороги недалеко от леса.
По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом с погибшим находилось охотничье ружье и предсмертная записка, в которой, как отметил источник, Тюнин указал, что устал бороться с депрессией.
Компания «Химпроминжиниринг» занимается внедрением инноваций в сфере химических волокон и углеродных композиционных материалов.
