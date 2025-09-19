В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»

Гендиректора «Химпроминжиниринга» Тюнина нашли мертвым возле автомобиля с запиской

Tекст: Денис Тельманов

Тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было найдено в Московском регионе, сообщает ТАСС. По информации агентства, тело обнаружили возле автомобиля на обочине дороги недалеко от леса.

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом с погибшим находилось охотничье ружье и предсмертная записка, в которой, как отметил источник, Тюнин указал, что устал бороться с депрессией.

Компания «Химпроминжиниринг» занимается внедрением инноваций в сфере химических волокон и углеродных композиционных материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании финского парламента утром обнаружили тело депутата, обстоятельства смерти которого официально не раскрыты.

В Кишиневе тело бывшего судьи Михаила Диакону нашли под мостом, ранее он был обвинен в торговле влиянием и не прошел проверку на неподкупность.

Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, одной из основных версий называют самоубийство.