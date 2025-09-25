В РОСИЗО открылась выставка к 100-летию выхода фильма «Броненосец «Потемкин»

Tекст: Вера Басилая

В выставочных залах РОСИЗО открылась экспозиция «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек», приуроченная к столетию выхода фильма «Броненосец «Потемкин».

Проект реализован совместно с Музеем кино и посвящен глубокому анализу наследия кинорежиссера, новатора и теоретика Сергея Эйзенштейна. Научным консультантом проекта выступил киновед Наум Клейман.

Экспозиция включает графику, кино- и фотоматериалы, живопись, а также авангардные инсталляции, отражающие внутренний мир мастера. Особое внимание уделено «монтажу аттракционов» – авторскому художественному приему Эйзенштейна. Важной частью выставки стал документальный фильм, где эксперты обсуждают вклад режиссера в мировой кинематограф.

«Великий Сергей Эйзенштейн – это человек, который не просто изменил или оказал влияние на кинематограф. Это буквально один из создателей киноискусства, а «Броненосец «Потемкин» – картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже сто лет во всем мире. Наша выставка – это творческий путь Эйзенштейна, это ключ к пониманию природы его картин, контекста событий, влиявших на их создание»,– заявил генеральный директор РОСИЗО Иван Лыкошин, открывая выставку.

Наум Клейман подчеркнул, что экспозиция – первая в России, полностью посвященная личности и жизни Эйзенштейна, а не только его графике. Он добавил, что ранее подобные выставки проходили в Германии, Британии, Японии, Польше и Бразилии, но не в России. Куратор выставки Александр Югай отметил, что проект приглашает зрителя к бесконечному осмыслению наследия мастера.

По словам директора Государственного центрального музея кино Ларисы Баженовой, межмузейное сотрудничество позволило представить уникальные материалы из фондов – эскизы, раскадровки, документы, показывающие, как идеи режиссера живут сегодня.

В завершение вернисажа прошел спецпоказ «Броненосца «Потемкин» под музыку Ксении Кручински.

Выставка будет открыта для широкой публики с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.