Песков признался, что исполнил «танец любви» на юбилее Навки

Tекст: Вера Басилая

Песков признался, что не смог остаться в стороне от праздника и вышел на лед к супруге Татьяне Навке, чтобы исполнить вместе с ней парный танец, передает РБК.

Он уточнил, что танец получился своеобразным, но исполненный любви и желанием поздравить близкого человека.

Песков также рассказал, что с детства играет в хоккей и уверенно чувствует себя на льду, но умеет кататься только в хоккейных коньках. «Поэтому я вышел в хоккейных коньках», – добавил он. Пресс-секретарь признался, что катание на фигурных коньках кажется ему сложным и опасным из-за зубчиков на лезвии.

Он отдельно подчеркнул, что всегда посещает премьеры ледовых шоу, в которых участвует его супруга.

Напомним, Песков вышел на лед во время юбилейного шоу Татьяны Навки. Он исполнил с супругой танец под песню «А он мне нравится». Их выступление вызвало овации зрителей.