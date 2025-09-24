Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Песков признался, что исполнил «танец любви» на юбилее Навки
Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков рассказал, что ради юбилея супруги Татьяны Навки вышел на лед в хоккейных коньках, чтобы исполнить с ней парный танец.
Песков признался, что не смог остаться в стороне от праздника и вышел на лед к супруге Татьяне Навке, чтобы исполнить вместе с ней парный танец, передает РБК.
Он уточнил, что танец получился своеобразным, но исполненный любви и желанием поздравить близкого человека.
Песков также рассказал, что с детства играет в хоккей и уверенно чувствует себя на льду, но умеет кататься только в хоккейных коньках. «Поэтому я вышел в хоккейных коньках», – добавил он. Пресс-секретарь признался, что катание на фигурных коньках кажется ему сложным и опасным из-за зубчиков на лезвии.
Он отдельно подчеркнул, что всегда посещает премьеры ледовых шоу, в которых участвует его супруга.
Напомним, Песков вышел на лед во время юбилейного шоу Татьяны Навки. Он исполнил с супругой танец под песню «А он мне нравится». Их выступление вызвало овации зрителей.