Песков: Путин внимательно изучает обращения перед прямой линией

Tекст: Алексей Дегтярев

Путин уделяет повышенное внимание всем обращениям, которые граждане направляют к предстоящей прямой линии, сказал Песков в интервью радиостанции РБК, передает ТАСС.

По словам Пескова, Путин лично требует предоставить ему объемы поступивших вопросов и самостоятельно их просматривает за несколько дней до эфира, что требует значительных усилий.

«Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки. Он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует. И за пару дней он их сам просмотрит. Это очень трудоемкая работа. Но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом», – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что формат прямой линии с президентом остается востребованным и не теряет актуальности. По его словам, количество обращений увеличивается из года в год, что свидетельствует о высоком интересе россиян к событию.

Представитель Кремля отметил, что использование новых технологий позволяет максимально эффективно обрабатывать вопросы, выявлять наиболее острые темы и даже привлекать профильные министерства и ведомства к их решению уже на этапе предварительной работы.

Ранее Песков отмечал, что началась подготовка к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Также он пояс пояснял, что прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.