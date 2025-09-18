Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Песков: Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
Ведется подготовка к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Прямая линия будет по традиции совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщал, что прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.
В среду сообщалось, что глава государства поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.