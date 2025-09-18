  • Новость часаВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британцы довели Трампа до рукоприкладства
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Доклад: В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 13:12 • Новости дня

    Песков: Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется подготовка к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прямая линия будет по традиции совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    В среду сообщалось, что глава государства поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    17 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Он отметил важность того, чтобы работа с обращениями граждан, поступающими в ходе прямой линии, была максимально разбюрократизирована, передает РИА «Новости».

    Предыдущая прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года. Длительность мероприятия составила 4 часа 27 минут.

    Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года

    Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.

    Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

    В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

    Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

    В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    В ходе видеосовещания с членами правительства Путин сообщил, что только что по телефону поздравил Моди с 75-летием и передал ему слова наилучших пожеланий от всего российского руководства, передает ТАСС.

    «Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с его 75-летием», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что Индия под руководством Моди проводит независимую политику и добивается высоких результатов. По его словам, отношения между Россией и Индией «носят исключительно доверительный и дружеский характер».

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин в поздравлении пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа.

    Президент России выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства России и Индии. Российский лидер отметил, что Моди вносит большой личный вклад в укрепление отношений между странами. Лидеры обсудили подготовку декабрьского визита Путина в Индию и обменялись мнениями по международным вопросам, включая ситуацию на Украине.

    В начале сентября Путин и Моди встретились в Китае. Лидеры почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать празднование 300-летия Екатерины II

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий к 300-летию со дня рождения Екатерины II.

    В документе отмечается важность реформ, проведенных Екатериной II, для российской истории, передает ТАСС.

    «Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», – говорится в указе.

    Ранее потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    @ Adam Hunger/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Медалей удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Кроме того, российский лидер наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Московского зоопарка Светлану Акулову, передает РИА «Новости».

    Молодые теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский получил звание заслуженного артиста России.

    В 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Песков: Даты следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    «В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается на различных уровнях – через дипломатические каналы и посредством представителей администраций обоих государств. Однако, по словам Пескова, пока не обсуждаются конкретные детали или даты контактов на высшем уровне.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

    При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

    В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин назвал объем направленных на благоустройство городов средств

    Путин: На программы благоустройства в 2025 году выделяется 25 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2025 году на программы по созданию комфортной городской среды направлено 25 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    «У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей», – сказал он на совещании с правительством, передает РИА «Новости».

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по вопросам развития инфраструктуры.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин всегда относится с особым уважением к участникам СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин всегда проявляет особое уважение к военнослужащим, особенно участвующим в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге отметил: «Что касается уважения – президент, собственно, всегда его проявляет, и это всегда приоритет в его работе, тем более в ходе специальной военной операции».

    По словам Пескова, уважение к военным для российского лидера остается неизменной ценностью и определяет подход к работе на высшем уровне.

    Ранее Путин заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.

    Путин также призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации и подчеркнул важность личного участия глав регионов в этом вопросе.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил увеличить компенсацию по «земским» программам в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер единовременной компенсационной выплаты специалистам по «земским» программам будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Изменения затронут Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где реализуются меры поддержки привлечения медицинских кадров в сельскую местность, передает ТАСС.

    В перечне поручений президента отмечается, что главы регионов должны рассмотреть возможность увеличения выплат с учетом особенностей труда в отдельных населенных пунктах.

    Путин также поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

    Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства.

    В прошлом году Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 00:24 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших в ДТП медиков из Ярославля

    Tекст: Ирма Каплан

    Бригада медиков погибла в ДТП в августе 2022 года после столкновения с бензовозом в Ярославской области, указом президента России Владимира Путина от 17 сентября, они посмертно представлены к награде за исполнение профессионального долга.

    «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну – фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», – сказано в документе, представленном на официальном портале правовых актов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бригада медиков погибла в ДТП после столкновения с бензовозом в Ярославской области, сообщил врио губернатора Михаил Евраев в августе 2022 года.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

    Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

    Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Песков: Путин планирует смотреть «Интервидение» по ТВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин собирается смотреть трансляцию музыкального конкурса «Интервидение» по телевидению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я думаю, что так или иначе как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого мероприятия», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля уточнил, что в графике президента не значится посещение конкурса персонально.

    Напомним, международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение» стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй.

    США на конкурсе представит певица и продюсер Vassy.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести совещание с членами правительства, предметом обсуждения станет развитие инфраструктуры страны до 2036 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание состоится в режиме видеоконференции, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин доложит о комплексном развитии транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и других инфраструктур. Речь будет идти об отрезке до 2036 года.

    Представитель Кремля отметил, что это очень важная тема, речь пойдет о развитии всей страны до 2036 года.

    Совещание состоится в Кремле.

    Ранее Песков сообщал, что Путин намерен в среду провести совещание с членами правительства.

    Также он указывал, что у главы российского государства на среду запланирован международный телефонный звонок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации