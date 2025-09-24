Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Суд назначил беседу по иску Генпрокуратуры к Момотову
Останкинский суд Москвы принял к производству иск Генпрокуратуры и определил дату беседы по делу об изъятии имущества у председателя Совета судей России Виктора Момотова.
В материалах суда отмечается, что заявленное дело касается изъятия активов Момотова, передает ТАСС.
Предварительная беседа по данному иску назначена на 24 октября.
Другие детали производства или причины подачи иска в сообщении не раскрываются.
Напомним, Генпрокуратура установила, что судья Верховного суда Виктор Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать.
Также надзорное ведомство подало иск к Момотову, требуя изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.