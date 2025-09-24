Новый замглавы МИД России назвал направления будущей работы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский рассказал о своих обязанностях в интервью РИА «Новости».

По его словам, зона ответственности делится на два крупных направления. Первый блок связан с взаимоотношениями с государствами Центральной и Восточной Европы, которыми он уже занимался ранее на посту директора Третьего Европейского департамента МИД.

Любинский отметил, что в регионе есть как враждебно настроенные страны, так и политики, занимающие более конструктивную позицию. Он подчеркнул: «Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал».

Основной задачей он назвал выстраивание прагматичных отношений с этими странами и эффективное политико-дипломатическое сопровождение работы российских органов власти. Любинский также заявил, что займётся вопросами прав человека и противодействием новым вызовам и угрозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Любинского заместителем главы МИД, освободив его с поста посла в Вене. Дмитрий Любинский сообщил о завершении своей миссии посла в Австрии и отметил, что впереди его ждут новые задачи и вызовы.