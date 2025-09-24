При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
Новый замглавы МИД России назвал направления будущей работы
Новый замглавы МИД Дмитрий Любинский в первом интервью после назначения озвучил основные сферы своей деятельности на посту заместителя главы министерства.
Новый заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский рассказал о своих обязанностях в интервью РИА «Новости».
По его словам, зона ответственности делится на два крупных направления. Первый блок связан с взаимоотношениями с государствами Центральной и Восточной Европы, которыми он уже занимался ранее на посту директора Третьего Европейского департамента МИД.
Любинский отметил, что в регионе есть как враждебно настроенные страны, так и политики, занимающие более конструктивную позицию. Он подчеркнул: «Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал».
Основной задачей он назвал выстраивание прагматичных отношений с этими странами и эффективное политико-дипломатическое сопровождение работы российских органов власти. Любинский также заявил, что займётся вопросами прав человека и противодействием новым вызовам и угрозам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Любинского заместителем главы МИД, освободив его с поста посла в Вене. Дмитрий Любинский сообщил о завершении своей миссии посла в Австрии и отметил, что впереди его ждут новые задачи и вызовы.