Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 29

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жертв израильских ударов по различным районам сектора Газа достигло 29 человек, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Это произошло в результате серии авиаударов, которые были нанесены по городу Газа и лагерю беженцев Нусейрат.

По информации телеканала, только в городе Газа погибли 25 человек. Из них 17 находились в палаточном лагере для перемещенных лиц, среди погибших были дети. В результате удара по лагерю Нусейрат жертвами стали еще четверо, несколько человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа. Агентство AFP отмечало «массированные и нескончаемые» бомбардировки по территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.