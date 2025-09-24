При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 29
В результате серии авиаударов израильских ВВС по сектору Газа суммарное число погибших достигло 29, среди которых оказались жители палаточного лагеря для перемещенных лиц.
Число жертв израильских ударов по различным районам сектора Газа достигло 29 человек, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Это произошло в результате серии авиаударов, которые были нанесены по городу Газа и лагерю беженцев Нусейрат.
По информации телеканала, только в городе Газа погибли 25 человек. Из них 17 находились в палаточном лагере для перемещенных лиц, среди погибших были дети. В результате удара по лагерю Нусейрат жертвами стали еще четверо, несколько человек получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа. Агентство AFP отмечало «массированные и нескончаемые» бомбардировки по территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.