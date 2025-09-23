Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Русский ПЕН-центр сообщил о смерти философа Татьяны Горичевой
В Петербурге ушла из жизни Татьяна Горичева, которую называли одной из самых известных русских философов и богословов последних десятилетий.
О гибели Татьяны Горичевой сообщил Русский ПЕН-центр. Выдающийся философ и богослов, Горичева получила признание еще в 1970-е благодаря переписке с немецким мыслителем Мартином Хайдеггером, который открыто называл это знакомство радостью для себя и делился с ней еще не опубликованной поэзией.
В СССР Горичева была активным участником самиздата и андеграундных кругов Ленинграда, стала одной из основательниц первого неподцензурного женского журнала «Мария». В 1980 году перед Олимпиадой ее выслали из страны. В Европе она основала издательство «Беседа», где публиковались запрещенные в СССР авторы, и быстро стала самой известной представительницей русской философской традиции за рубежом.
В последние годы Горичева активно занималась защитой природы и прав животных, продолжала философскую и издательскую деятельность, публиковала книги в России, Франции и Германии. Летом 2023 года, несмотря на тяжелую болезнь, она вернулась в Петербург, чтобы провести там свои последние дни.
Русский ПЕН-центр снял о ней два документальных фильма – «Татьяна Горичева. Спасти творение» и «Татьяна Горичева. Я – духовный воин».