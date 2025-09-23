Русский ПЕН-центр сообщил о смерти философа Татьяны Горичевой

Tекст: Елизавета Шишкова

О гибели Татьяны Горичевой сообщил Русский ПЕН-центр. Выдающийся философ и богослов, Горичева получила признание еще в 1970-е благодаря переписке с немецким мыслителем Мартином Хайдеггером, который открыто называл это знакомство радостью для себя и делился с ней еще не опубликованной поэзией.

В СССР Горичева была активным участником самиздата и андеграундных кругов Ленинграда, стала одной из основательниц первого неподцензурного женского журнала «Мария». В 1980 году перед Олимпиадой ее выслали из страны. В Европе она основала издательство «Беседа», где публиковались запрещенные в СССР авторы, и быстро стала самой известной представительницей русской философской традиции за рубежом.

В последние годы Горичева активно занималась защитой природы и прав животных, продолжала философскую и издательскую деятельность, публиковала книги в России, Франции и Германии. Летом 2023 года, несмотря на тяжелую болезнь, она вернулась в Петербург, чтобы провести там свои последние дни.

Русский ПЕН-центр снял о ней два документальных фильма – «Татьяна Горичева. Спасти творение» и «Татьяна Горичева. Я – духовный воин».