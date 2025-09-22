В Кремле назвали организацию «Интервидения» блестящей

Песков заявил о высоком уровне проведения конкурса «Интервидение»

Tекст: Елизавета Шишкова

Организация международного музыкального конкурса «Интервидение» получила высокую оценку со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Он заявил: «Мы все отмечаем высочайший уровень организации – и логистический, и творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается. В этой связи хочется поздравить организаторов и самих участников конкурса, потому что это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание».

Песков подчеркнул, что данное мероприятие стало справедливым и увлекательным творческим состязанием, а также отметил вклад организаторов и участников. По его словам, проведение «Интервидения» свидетельствует о профессионализме российских организаторов крупных событий.

В ходе брифинга Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин придает большое значение конкурсу, что проявилось в его обращении к участникам и зрительской аудитории через видеозапись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член жюри от России Игорь Матвиенко сообщил, что победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев заявил, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин пожелал участникам конкурса успеха и вдохновляющих выступлений.