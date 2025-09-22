Туроператоры не зафиксировали аннуляций туров в Крым после атаки БПЛА

АТОР: Туристы не отменили туры в Крым после атаки БПЛА на Форос

Tекст: Елизавета Шишкова

Аннуляций туров в Крым после атаки беспилотников на санаторий «Форос» не произошло, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). В АТОР уточнили, что туроператоры связываются с туристами и готовы решать возникающие вопросы, но массового отказа от поездок не фиксируют. Однако к середине недели эксперты ожидают возможное снижение спроса и появление отмен.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал, что сейчас на полуострове находятся около 350-400 тыс. туристов, сезон на курорте продолжается, ежедневно прибывает до шести тысяч человек. Туроператоры поддерживают постоянную связь с клиентами, находящимися в Крыму.

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что после атаки на санаторий «Форос» оттока заявок от туристов не зафиксировано. По ее словам, бронирования сохраняются на прежнем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на поселок Форос в Крыму, где погибли три человека.

Здание школы в поселке Форос оказалось частично разрушено после удара дронов ВСУ: потолок обрушился, а окна выбиты.

В результате удара беспилотников по школе и санаторию в Форосе были госпитализированы 12 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, двое в реанимации.

По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в районе Фороса погибли три человека.