На подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА

Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Ярославлю

Tекст: Вера Басилая

Евраев вTelegram-канале сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.

По словам Евраева, атака была отражена силами российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник.

Евраев добавил, что на территории области могут находиться обломки сбитых дронов, которые важны для следствия, и попросил жителей не приближаться к ним.

Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности жителей региона.

Минобороны России заявило о перехвате 114 украинских дронов.

В результате взрыва беспилотника у здания администрации Белгорода пострадали два человека.