Водолацкий назвал Донбасс донором Украины до 2014 года

Tекст: Ирма Каплан

«До 2014 года данные области [Донбасса] были такими донорами, с которых выкачивали все, но не давали взамен ничего. Хотя потенциал данных территорий очень огромен. В Киеве сидели представители западной Украины в большинстве своем и для них и юго-восток Украины особенно Луганская и Донецкая области были раздражителем», – приводит слова Водолацкого ТАСС.

Он пояснил: когда формировался бюджет Украины, с данных территорий забирали все, что можно и отправляли на развитие западных областей.

Власти Украины, по его словам, не развивали инфраструктуру Донбасса и планомерно ее уничтожали. В регионе не создалось новых объектов, не реконструировались старые, созданные во времена СССР. При этом Киев пытался параллельно внедрять в Донбассе украинскую культуру и язык.

«Люди, которые там жили, они не только воспротивились, они даже писали открытые письма всем президентам, что это неприемлемо – колониальная практика внутри одной страны», – рассказал Водолацкий.