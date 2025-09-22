Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Водолацкий назвал Донбасс донором Украины до 2014 года
До 2014 года Донбасс для Украины был донором развития западных областей, самой же территории Донбасса ничего не оставалось, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«До 2014 года данные области [Донбасса] были такими донорами, с которых выкачивали все, но не давали взамен ничего. Хотя потенциал данных территорий очень огромен. В Киеве сидели представители западной Украины в большинстве своем и для них и юго-восток Украины особенно Луганская и Донецкая области были раздражителем», – приводит слова Водолацкого ТАСС.
Он пояснил: когда формировался бюджет Украины, с данных территорий забирали все, что можно и отправляли на развитие западных областей.
Власти Украины, по его словам, не развивали инфраструктуру Донбасса и планомерно ее уничтожали. В регионе не создалось новых объектов, не реконструировались старые, созданные во времена СССР. При этом Киев пытался параллельно внедрять в Донбассе украинскую культуру и язык.
«Люди, которые там жили, они не только воспротивились, они даже писали открытые письма всем президентам, что это неприемлемо – колониальная практика внутри одной страны», – рассказал Водолацкий.