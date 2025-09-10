Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
Кравцов: Имя погибшего на СВО сына замдиректора ЦРУ Глосса будут изучать в школах
Российским школьникам расскажут о героизме Майкла Александра Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего в ходе спецоперации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по случаю присвоения донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.
По его словам, имя погибшего американца Майкла Александра Глосса, участвовавшего в спецоперации на стороне России, будет изучаться в российских школах вместе с историями других героев, передает ТАСС.
Кравцов подчеркнул значимость события, отметив, что человек может бороться с неонацизмом вне зависимости от страны рождения, даже рискуя собственной жизнью.
Министр заявил: «Это знаковое событие, которое говорит о том, что независимо от того, где родился человек, в какой стране, он понимает, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Ивана Коковина и Майкла Глосса будут изучать в школах».
Кравцов назвал Коковина и Глосса настоящими героями наряду с теми, кто сегодня продолжает сражаться в ходе спецоперации на Украине. По мнению министра, эти бойцы защищают не только Россию, но и весь мир от украинского неонацизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.