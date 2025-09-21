Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.0 комментариев
В Казахстане зафиксировали скопление грузовиков на границе с Россией
Большое число грузовых автомобилей образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана по итогам проверки автомобильных пунктов пропуска.
Значительное скопление грузовых автомобилей на ряде автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией было зафиксировано в Казахстане, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана отметили, что на нейтральной полосе в сторону России особенно отмечается увеличение числа грузовиков, что провоцирует очереди и задержки в прохождении границы.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что ситуация связана с усилением мер контроля со стороны России. В частности, были усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные требования к проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных норм.
В ходе инспекции сотрудники Минтранса и Пограничной службы Казахстана провели детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения транспорта, площадки для досмотра, а также здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Астане уточнила, что задержки на пункте «Жайсан – Сагарчин» связаны с ростом числа пассажиров в сезон. На границе России и Казахстана введена добровольная регистрация.