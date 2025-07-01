Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.7 комментариев
Посольство России объяснило причины заторов на границе с Казахстаном
Посольство России назвало наплыв желающих причиной очередей на границе с Казахстаном
Дипмиссия России в Астане уточнила, что задержки на пункте «Жайсан – Сагарчин» связаны с ростом числа пассажиров в сезон.
Очереди на границе между Россией и Казахстаном на пункте пропуска «Жайсан – Сагарчин» вызваны увеличением числа желающих въехать в Российскую Федерацию, передает посольство России в Астане. Российские пограничники усилили меры для ускорения контроля из-за сезонного роста пассажиропотока.
В дипмиссии подчеркнули, что сотрудники пункта «Сагарчин» не требуют от граждан дополнительной документации, включая QR-коды для пересечения границы. Все процедуры проходят по стандартным правилам.
Посольство опровергло сообщения о том, что второй этап эксперимента по новым правилам въезда иностранцев в Россию, стартовавший 30 июня 2025 года, влияет на задержки. В ведомстве напомнили, что участие в эксперименте добровольное, отсутствие заявления о въезде не влияет на прохождение пограничного контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 30 июня для граждан Казахстана вводится новая добровольная процедура регистрации при въезде в Россию. Безвизовый режим между Россией и Казахстаном сохраняется.