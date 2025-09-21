Детей из аварийной школы в Татарске пообещали перевести в другую

Tекст: Дмитрий Зубарев

Детей из школы №5 города Татарска Новосибирской области, здание которой частично обрушилось 21 сентября, переведут в школу №9, сообщает РИА «Новости». В областном министерстве образования уточнили, что с 22 сентября все 210 учеников продолжат обучение на новой площадке, расположенной недалеко от прежнего места.

Власти отметили, что ЧП произошло утром в воскресенье, в момент обрушения в здании никого не было, пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Здание школы было построено в 1937 году и перед новым учебным годом официально признано готовым к приему детей.

На месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, а окончательное решение о судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией. По поручению губернатора Андрея Травникова на место выехала министр образования региона Мария Жафярова для оценки ситуации.

В министерстве также уточнили, что в Татарске в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» строится новое школьное здание на 550 мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть здания школы обрушилась в городе Татарск Новосибирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия.