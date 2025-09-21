Несколько человек пострадали при стрельбе на свадьбе в Нью-Хэмпшире

Tекст: Ирма Каплан

Cтрельба произошла в загородном клубе Sky Meadow в Нашуа, городе с населением более 90 тыс. человек на юге штата Нью-Гэмпшир. По сообщению полицейского управления Нашуа, около 20.30 из-за стрельбы пострадали несколько человек, но не уточнили сколько и в каком они состоянии, пишет New York Times

По данным New York Post, некий обезумевший стрелок ворвался вечером субботы на свадебную вечеринку и начал стрелять. Издание пишет об одном погибшем.

«Стрелок ворвался в обеденный зал загородного клуба Sky Meadow в Нашуа около 19:30, обстреливая обезумевшую толпу, пока один из гостей не разбил ему голову стулом», – сообщили очевидцы телеканалу WHDH 7 News.

Подозреваемый задержан, опасности для населения нет, сообщило полицейское управление Нашуа в социальных сетях. Первоначально официальные лица заявили, что вооруженных подозреваемых было двое и один из них на свободе, но примерно через час записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что стрелявший был один, он задержан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе произошла стрельба в католической школе в Миннеаполисе. Трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник был ликвидирован.