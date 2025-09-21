Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Sohu сообщил о недовольстве Евросоюза выгодами дружбы Польши с КНР
После завершения официального визита министра иностранных дел Китая Ван И в Польшу правительство объявило, что две страны провели переговоры по лицензированию экспорта китайской продукции из редкоземельных металлов, что заложило основу для будущих экономических и торговых связей между сторонами.
«Эта новость сразу же привлекла широкое международное внимание. ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значимую возможность для партнерства. Это удивление подчеркнуло уникальное положение редкоземельных металлов в международной конкуренции», – пишет китайский портал Sohu.
Польшу называют первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, не случайно. В материале отмечается уникальное георасположение центральноевропейской страны, которая одновременно и ключевой член Европейского союза и важнейший узел на восточном фланге НАТО.
«Близость к границам России и Украины делает ее важнейшей буферной зоной в системе безопасности Восточной Европы, что является ее стратегическим преимуществом», – сказано в статье.
Отмечается и экономический потенциал страны, который, в ЕС является одним из самых высоких. Для Китая и ее бизнеса Польша является и логистическим хабом и воротами на рынок ЕС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест». Глава МИД Китая Ван И прибыл в Польшу, чтобы обсудить закрытие границы с Белоруссией.