Sohu сообщил о недовольстве Евросоюза выгодами дружбы Польши с КНР

Tекст: Ирма Каплан

«Эта новость сразу же привлекла широкое международное внимание. ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значимую возможность для партнерства. Это удивление подчеркнуло уникальное положение редкоземельных металлов в международной конкуренции», – пишет китайский портал Sohu.

Польшу называют первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, не случайно. В материале отмечается уникальное георасположение центральноевропейской страны, которая одновременно и ключевой член Европейского союза и важнейший узел на восточном фланге НАТО.

«Близость к границам России и Украины делает ее важнейшей буферной зоной в системе безопасности Восточной Европы, что является ее стратегическим преимуществом», – сказано в статье.

Отмечается и экономический потенциал страны, который, в ЕС является одним из самых высоких. Для Китая и ее бизнеса Польша является и логистическим хабом и воротами на рынок ЕС.

