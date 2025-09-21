Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства России Дмитрия Патрушева
Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, следует из базы данных ведомства.
Дмитрия Патрушева объявили в розыск на Украине 18 июля. СБУ 11 июля заочно предъявила зампреду правительства России обвинения в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.
Поводом для обвинений тогда указали якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав России территорий.
Дмитрий Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства России в 2018–2024 годы, с мая 2024 года – зампредседателя правительства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, руководителя российского ЦИК Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине, она попала в розыскную базу украинского МВД. До этого СБУ заявила о розыске депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, который «посягнул на территориальную целостность Украины».
В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.