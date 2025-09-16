На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
На Украине объявили в розыск главу ЦИК России Памфилову
Руководителя российского ЦИК Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине, она попала в розыскную базу украинского МВД.
Служба безопасности Украины объявила Памфилову, передает ТАСС со ссылкой на данные украинского МВД.
Ее обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», обвинение было предъявлено заочно еще в 2024 году.
Кроме того, Памфилова с 2018 года числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева.
Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.