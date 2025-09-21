Tекст: Ирма Каплан

«Если бы у России не было права голоса, (американский президент Дональд) Трамп не стал бы встречаться с Путиным на Аляске. Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирование украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касается ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», – отметил Пушков в Telegram-канале.

Он указал на то, что подобные Стуббу 3,5 года «тужатся чего-то добиться, но ничего у них не выходит», а главная причина тому в попытках навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

Сенатор напомнил реплику Трампа о трех годах для переговоров и разрешения конфликта, но этого не произошло, так как Европа не хочет, не может и не способна «добиться урегулирования»

«Так что Стуббу следовало бы взять свои слова обратно. Иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных самыми нелепыми заявлениями, и даже начнет состязаться за первое место с Анналеной Бербок», – предсказал Пушков будущее риторике Стубба.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.