Зеленский предложил Румынии и Польше сбивать дроны вместе

МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.