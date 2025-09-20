  • Новость часаВ Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    18 комментариев
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня

    Зеленский предложил Румынии и Польше сбивать дроны вместе

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше сбивать дроны вместе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (25)
    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    МИД Эстонии направил России ноту из-за рекламы обучения в российских вузах

    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    Комментарии (12)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (21)
    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть дефицит в финансировании производства оружия на Украине за счет управляемого экспорта определенных видов вооружения, передает РИА «Новости».

    В своем вечернем обращении он подчеркнул, что выручка от экспорта позволит нарастить производство дронов для фронта и обеспечить финансирование оборонной отрасли. Зеленский отметил, что некоторые современные виды оружия на Украине способны производить в объемах, превышающих внутренние возможности по финансированию.

    Ранее издание Forbes Украина сообщало, что украинский кабмин может разрешить экспорт военной продукции. Власти Украины не раз указывали на нехватку вооружения и жаловались, что техника, передаваемая западными партнерами, зачастую устарела или неисправна. Депутат Александр Федиенко даже называл западное вооружение «металлоломом».

    Депутат Верховной рады Галина Янченко также предупреждала о риске упадка украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее мнению, избежать этого возможно при помощи дозированного экспорта вооружений на зарубежные рынки.

    Ранее появилось сообщение, что власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен.

    Киев заявил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий.

    Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Украинский пилот F-16 сбил «Герань» американской ракетой за 100 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как украинский пилот F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой AIM-9, при этом стоимость сбитого беспилотника составляет около 20 тыс. долларов, а стоимость AIM-9 – около 100 тыс. долларов.

    Видео первыми распространили украинские ресурсы. При этом даже украинские СМИ отмечают, что ракета истребителя «воздух-воздух» намного дороже БПЛА.

    «Российская газета» указывает, что F-16 «после ряда катастроф опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету».

    Кроме того, подчеркивается, что «даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» – около 27 тыс. долларов «плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со схожей проблемой сталкивается и наземная ПВО Украины, поставляемая западными союзниками Киева. Так, стоимость одного взвода NASAMS оценивается в 23 млн долларов, а каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более 1,2 млн долларов. Применение этих средств ПВО против ударных дронов «Герань» признается экономически невыгодным.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 18:03 • Новости дня
    Путину в Перми представили планы создания новых авиадвигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту России Владимиру Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигатель» и программу по выпуску российских двигателей большой тяги.

    В рамках рабочей поездки в Пермский край главе государства рассказали о текущей производственной программе, а также о планах по строительству нового завода «ОДК-Пермские моторы», передает ТАСС. Особое внимание уделялось разработке критических технологий для авиадвигателестроения.

    В числе ключевых проектов был отмечен авиадвигатель ПД-35, который является базовой моделью семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с тягой от 24 до 38 тонн. Это перспективное направление для российского авиастроения.

    Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается не только авиационными двигателями, но и промышленными газотурбинными установками, а также электростанциями, созданными на базе авиационных технологий.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    В октябре прошлого года двигатель ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    Комментарии (0)
