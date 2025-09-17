Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.0 комментариев
Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
Экс-командующий НАТО Ставридис призвал закрыть небо над Украиной
Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.
Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал создать бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.
В своей колонке для агентства Bloomberg Ставридис предложил расширить зону операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), чтобы она охватывала воздушное пространство Украины.
«Это могло бы стать частью новых мер, которые рассматриваются уже несколько месяцев в ожидании решений из Вашингтона и Брюсселя», – написал Ставридис. При этом он признал, что такой шаг может быть воспринят как агрессивный и чреват риском эскалации конфликта. Тем не менее, по словам экс-адмирала ВМС США, «настало время закрыть небо над Украиной» из-за «неуступчивости Москвы» в переговорах по украинскому кризису.
Ставридис также отметил, что страны НАТО пока не решаются вводить бесполетную зону из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Он считает, что отношение альянса могло измениться после инцидента с беспилотником в Польше. В подтверждение своей позиции он приводит недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что странам НАТО стоит задуматься о возможности сбивать беспилотники над Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Дмитрий Медведев предупредил о возможных тяжелых последствиях этих инициатив. Румыния заявила, что не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.