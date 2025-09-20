Путин: Россия будет содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности

Путин пообещал Южной Осетии содействие в сфере национальной безопасности

Tекст: Вера Басилая

«Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития», – сообщается в поздравительной телеграмме Путина на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что отношения добрососедства и союзничества между Россией и Южной Осетией будут и дальше плодотворно развиваться. Он подчеркнул, что День республики символизирует мужество и силу духа югоосетинского народа, который «отстоял в упорной борьбе свое законное право на независимость и свободу».

В завершение российский лидер пожелал лидеру республики Алану Гаглоеву успехов и крепкого здоровья, а жителям Южной Осетии – благополучия и мира.

20 сентября в Южной Осетии отмечается национальный праздник – 35-я годовщина провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете.