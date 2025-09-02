Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.4 комментария
Фицо поблагодарил Путина за прием словацкой делегации в Москве в мае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил президента России Владимира Путина за гостеприимство, оказанное российской стороной словацкой делегации во время визита в мае на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Я хочу поблагодарить за гостеприимство, которым пользовалась наша делегация в связи с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны. Для всех нас это было действительно впечатляющим опытом, и, поверьте мне, я не жалею, что приехал», – заявил Фицо на встрече с Путиным в Пекине, передает ТАСС.
Словацкий премьер также отметил, что не принимает критику со стороны отдельных членов Евросоюза по поводу своего визита в Москву. По мнению Фицо, народы бывшего Советского Союза и Китая понесли наибольшие жертвы ради победы во Второй мировой войне.
Путин в ходе беседы выразил благодарность Фицо за участие в праздничных мероприятиях в Москве в мае этого года, подчеркнув важность подобных встреч для сохранения исторической памяти.
Ранее Фицо заявил, что может передать послание президента России Владимира Путина лидерам Европейского союза. Кроме того, словацкий премьер в ходе переговоров с президентом России предложил создать совместную комиссию двух стран.