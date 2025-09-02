Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Переговоры по возвращению прав длились около восьми лет и сопровождались сложными юридическими процедурами, сказал Джафаров, передает ТАСС.

Изначально права на экранизацию книги были приобретены Team Films, однако позже одна из голливудских компаний выкупила права сразу на несколько произведений. По условиям договора, перепродажа прав была невозможна, но в контракте оказался пункт, позволяющий вернуть их в случае задержки платежа более чем на три дня.

«Мы вместе с наследниками внимательно изучали юридическую часть сделки и нашли одну законную лазейку: в договоре был пункт, что при задержке платежа со стороны голливудской студии более чем на три дня правообладатель вправе перепродать права. Когда такая задержка произошла, мы – в сложных обстоятельствах и в радикально короткий срок – нашли финансирование, подготовили сделку и законно вернули права на экранизацию проекта в Россию», – сообщил Джафаров.

Он отметил, что на протяжении всего времени работал в тесном сотрудничестве с наследниками авторов. К проекту позже присоединились Федор Бондарчук и Тимур Вайнштейн в качестве продюсеров. Восьмисерийный проект создается совместно НМГ Студией и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ.

Между тем продюсер Игорь Толстунов заявил ТАСС, что зарубежные киностудии могут со временем вернуться в Россию и составить конкуренцию отечественному кинематографу.

«Сейчас многие российские фильмы показывают очень достойные сборы, приличные, но тем не менее, во многом благодаря ослабленной конкуренции», – пояснил он.

Вместе с тем зритель не так охотно идет в кино, как раньше, но посещаемость постепенно нарастает.

Ранее актер Сергей Безруков сообщал, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России.