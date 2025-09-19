  • Новость часаПутин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Какие новые системы РЭБ нужны российским войскам
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    11 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 19:12 • Новости дня

    Путин заявил о значительном росте эффективности российской техники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Характеристики российских вооружений и техники были значительно улучшены с учетом опыта их боевого применения, на заседании военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса России в период СВО загружены по максимуму, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что Россия обеспечила себе хороший задел для диверсификации продукции ОПК еще до начала спецоперации. Также, по словам Путина, стране необходимо четко планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Путин сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии обсуждается также назначение генеральных конструкторов и руководителей по приоритетным технологическим направлениям. В ходе заседания рассмотрят государственную программу развития ОПК России.

    Ранее Путин сообщил о кратном росте производства вооружений. Он подчеркнул, что Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    18 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    @ Виталий Чугин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти, плохо, а с точки зрения самого Трампа, невыносимо. Переговоры получились душные.

    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    18 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций поддержал инициативу о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

    С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующую правовую базу, однако запуск проекта до сих пор откладывается, передает «Московский комсомолец».

    Путин удивился задержке реализации и подчеркнул: «Вот продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются».

    Напомним, в прошлом году российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров.

    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    19 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    @ Павел Лисицын/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.

    Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.

    Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.

    Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.

    Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.

    В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.

    В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    19 сентября 2025, 08:04 • Новости дня
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

    Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД с возможностью запуска до 48 мини-ракет переданы российской армии для усиления противовоздушной обороны.

    Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

    Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

    Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

    На прошлой неделе компания  поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    19 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ Ахмедова оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    19 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Охотского моря многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» провели пуски ракет «Оникс» и «Гранит» по мишеням, цели поражены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 км», – говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы флота, «все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями». Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация флота, передает ТАСС.

    Боевые упражнения проходили в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Учения были направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

    Командно-штабные учения Тихоокеанского флота стали итоговым мероприятием летнего периода боевой подготовки. В них участвовали более десяти кораблей и катеров, авиация, несколько атомных подводных лодок и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км во время учений в Тихом океане.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    19 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    18 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

    Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

    В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.

    19 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Каллас: ЕК предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    Комментарии (11230)
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии
    Росфинмониторинг включил движение сатанистов в перечень террористов и экстремистов
    Тим Бертон и Моника Белуччи объявили о расставании
    МОК запретил россиянам участвовать в командных дисциплинах Олимпиады-2026

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      2 комментария
      11 комментариев
    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти, плохо, а с точки зрения самого Трампа, невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

