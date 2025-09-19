Предложенный ВАРМСУ кандидат в мэры Благовещенска Имамеев вступил в должность

Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?11 комментариев
Впервые по новым правилам местного самоуправления мэром Благовещенска официально стал Олег Имамеев, кандидатуру которого предложила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Официальное вступление Олега Имамеева в должность мэра Благовещенска состоялось 19 сентября, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Его кандидатура впервые была предложена ВАРМСУ в рамках реализации новых полномочий по Федеральному закону №33-ФЗ.
На церемонии присутствовали сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, а также главы крупных российских городов – Тулы, Кемерово, Хабаровска, Норильска, Нижнего Новгорода и Донецка. В своей речи Ирина Гусева подчеркнула: «Федеральный закон №33-ФЗ открыл новую страницу в развитии местного самоуправления, в том числе наделив ВАРМСУ полномочиями предлагать кандидатов на главные муниципальные должности. И впервые эта возможность была реализована именно в Благовещенске – ВАРМСУ предложила губернатору Амурской области кандидатуру действующего мэра – Олега Имамеева».
Олег Имамеев, обращаясь к собравшимся, заявил, что у города есть стратегия развития и сильное желание сделать Благовещенск современным и комфортным для жителей. В тот же день прошла рабочая встреча губернатора Василия Орлова с Ириной Гусевой и главами городов, где обсуждались вопросы благоустройства и подготовки к Амурскому экономическому форуму.
Муниципальная делегация Благовещенска представила успешные практики взаимодействия с Китаем по народной дипломатии и развитию приграничных отношений. Участники договорились продолжать совместную работу по развитию муниципалитетов России.