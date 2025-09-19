Предложенный ВАРМСУ кандидат в мэры Благовещенска Имамеев вступил в должность

Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев по предложению ВАРМСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальное вступление Олега Имамеева в должность мэра Благовещенска состоялось 19 сентября, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Его кандидатура впервые была предложена ВАРМСУ в рамках реализации новых полномочий по Федеральному закону №33-ФЗ.

На церемонии присутствовали сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, а также главы крупных российских городов – Тулы, Кемерово, Хабаровска, Норильска, Нижнего Новгорода и Донецка. В своей речи Ирина Гусева подчеркнула: «Федеральный закон №33-ФЗ открыл новую страницу в развитии местного самоуправления, в том числе наделив ВАРМСУ полномочиями предлагать кандидатов на главные муниципальные должности. И впервые эта возможность была реализована именно в Благовещенске – ВАРМСУ предложила губернатору Амурской области кандидатуру действующего мэра – Олега Имамеева».

Олег Имамеев, обращаясь к собравшимся, заявил, что у города есть стратегия развития и сильное желание сделать Благовещенск современным и комфортным для жителей. В тот же день прошла рабочая встреча губернатора Василия Орлова с Ириной Гусевой и главами городов, где обсуждались вопросы благоустройства и подготовки к Амурскому экономическому форуму.

Муниципальная делегация Благовещенска представила успешные практики взаимодействия с Китаем по народной дипломатии и развитию приграничных отношений. Участники договорились продолжать совместную работу по развитию муниципалитетов России.