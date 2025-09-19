Директор рассказал о нападении подростка на школу в Воронежской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Горбунов в разговоре с телеканалом «360» указал, что во время нападения не было никаких жертв, никто не пострадал.

За некоторое время до нападения несовершеннолетний в соцсетях оставил сообщение: «Вам не жить, я уже близко».

Женщина, знавшая нападавшего, сообщила, что он прислуживает в храме сельского поселения, где живет. В 2024 году он совершил поджог в своей школе, но ситуацию замяли, указала она.

Напомним, в четверг в одной из школ в Воронежской области задержали подростка, вооруженного несколькими ножами и молотком.

В сентябре 2024 года в Иркутской области подросток с ножом и молотком напал на одноклассников во время перемены.