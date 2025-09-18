Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
В школе Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком
Подростка, вооруженного несколькими ножами и молотком, поймали утром в учебном заведении в Воронежской области при попытке совершить преступление.
В отношении юноши возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, утром 17 сентября учащийся, имея при себе ножи и молоток, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района. Работники школы задержали подростка и передали его сотрудникам полиции.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый уже задержан и с ним проводятся необходимые следственные действия. Следователь СК решает вопрос о направлении подростка в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.
Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также выясняют все обстоятельства произошедшего преступления, отметили в СК.
В сентябре прошлого года в Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены.
В том же месяце ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов.