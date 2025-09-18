В школе Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком

СК: В Воронежской области задержали подростка с ножами и молотком в школе

Tекст: Валерия Городецкая

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, утром 17 сентября учащийся, имея при себе ножи и молоток, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района. Работники школы задержали подростка и передали его сотрудникам полиции.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый уже задержан и с ним проводятся необходимые следственные действия. Следователь СК решает вопрос о направлении подростка в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.

Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также выясняют все обстоятельства произошедшего преступления, отметили в СК.

В сентябре прошлого года в Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены.

В том же месяце ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов.