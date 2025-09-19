Кормухин подтвердил обращение в Думу о запрете продажи презервативов семьям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин подтвердил обращение в Госдуму о запрете продажи презервативов супругам, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что инициатива основана на православном отношении к семье как к «малой церкви». Кормухин заявил: «Для нас, как православных христиан, семья является малой церковью». По его мнению, супруги должны нести ответственность перед Богом и исполнять заповедь о продолжении рода.

Комитет Госдумы по охране здоровья в лице его председателя Сергея Леонова раскритиковал инициативу. Леонов отметил, что подобное ограничение не окажет влияния на рождаемость. Он назвал предложение «бредовым, вредным, спорным и бесполезным», передает Газета.Ru.

«Честно говоря, движению «Сорок сороков» заняться бы иными вопросами с учетом того, что это, как я смотрю в названии, правозащитный центр. И как бы заниматься правозащитой, а не вопросами контрацептивов и иной деятельности. Это лишь повод обратить внимание на данный центр и повод для того, чтобы в СМИ это пообсуждали. Понятно, что с точки зрения медицины, с точки зрения демографии, это предложение абсолютно недееспособно», – добавил он.