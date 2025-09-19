Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?0 комментариев
Украинский Минфин попросил добавить более 7 млрд долларов на оборону
Железняк сообщил о планах Минфина увеличить военный бюджет Украины
Власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен (более 7 млрд долларов), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
По его словам, министерство финансов Украины планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет страны на 300 млрд гривен, что превышает 7 млрд долларов, передает РИА «Новости».
По словам Железняка, на заседании министр финансов Сергей Марченко признал, что в текущем году в бюджете не предусмотрено достаточного финансирования для нужд армии.
Железняк заявил: «Правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова с изменением бюджета этого года. Речь идет о +300 млрд гривен (более 7,2 млрд долларов)».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости готовиться к трудным решениям из-за сложной ситуации для Украины. Киев сообщил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий. Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.