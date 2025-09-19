Украинский Минфин попросил добавить более 7 млрд долларов на оборону

Железняк сообщил о планах Минфина увеличить военный бюджет Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, министерство финансов Украины планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет страны на 300 млрд гривен, что превышает 7 млрд долларов, передает РИА «Новости».

По словам Железняка, на заседании министр финансов Сергей Марченко признал, что в текущем году в бюджете не предусмотрено достаточного финансирования для нужд армии.

Железняк заявил: «Правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова с изменением бюджета этого года. Речь идет о +300 млрд гривен (более 7,2 млрд долларов)».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости готовиться к трудным решениям из-за сложной ситуации для Украины. Киев сообщил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий. Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.