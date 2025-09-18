Эксперты не выявили подмены бюллетеней при подсчете голосов ДЭГ

Tекст: Валерия Городецкая

Процедура распаковки сейф-пакетов и сравнения дампов блокчейна прошла в Общественной палате РФ, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). IT-эксперты пришли к заключению, что нет никаких оснований полагать, что хотя бы один бюллетень был подменен, а контроль за ДЭГ стал более системным.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что с каждым годом расширяется число регионов, внедряющих ДЭГ, и подчеркнула необходимость привлекать новых экспертов и развивать методические материалы для наблюдателей разных профилей.

По словам программиста Сергея Слотина, процедура сравнения данных прошла успешно. «Нет никаких технических аномалий и нет оснований думать, что хотя бы один бюллетень был подменен», – сказал он.

IT-эксперты также внесли ряд предложений об усовершенствовании оборудования и программного обеспечения для наблюдателей. Генеральный директор «МИРЦ-Тех» Сергей Нестерович предложил «Ростелекому» документировать конфигурацию технических устройств и ежегодно ужесточать процедуру проверки, чтобы исключить манипуляции с оборудованием.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил о намерении комиссии запросить у оператора ДЭГ – ПАО «Ростелеком» – акт с перечнем оборудования, используемого для работы наблюдателей, и подчеркнул важность предоставления экспертам информации о программном обеспечении рабочих ноутбуков. Представители МГУ обратили внимание на необходимость расширения набора предустановленного аналитического софта на устройствах, предоставляемых для наблюдения.

По результатам наблюдения за работой системы ДЭГ зафиксированы кибератаки, однако система осталась стабильной, а выдача бюллетеней не прекращалась даже во время кратковременного сбоя маршрутизатора 14 сентября. Также подтвержден строгий контроль за списками избирателей, что исключает голосование «мертвых душ».

В финале обсуждения Булгакова предложила привлечь к наблюдению за ДЭГ больше представителей политических партий, а Артамонов выступил за разработку единого стандарта наблюдения и пошагового руководства для наблюдателей УИК.