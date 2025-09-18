Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин поддержал идею расширения выдачи земель ветеранам СВО
Президент России Владимир Путин поддержал идею расширения практики бесплатной выдачи земельных участков участникам специальной военной операции.
На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства отметил, что подобные решения уже принимаются на «наших исторических территориях».
Путин заявил: «Земля для участников СВО – да, согласен. Более того, на некоторых территориях – наших исторических – такие решения уже принимаются. Но в целом вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширил бы эту практику».
С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.
Ранее Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.