Силуанов назвал устойчивые финансы союзником России наряду с армией и флотом

Силуанов: Армия, флот и устойчивые финансы являются союзниками России

Tекст: Вера Басилая

Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума заявил, что к союзникам России – армии и флоту – следует добавить устойчивые финансы, передает ТАСС.

По его словам, для обеспечения устойчивых финансов правительство предлагает и закладывает в бюджет меры по уменьшению зависимости от внешних ограничений, в том числе ценовых и объемных, а также от нефтегазовых доходов.

Силуанов отметил, что российский бюджет должен противостоять всем вызовам и угрозам, которые стоят перед страной, включая финансовые, и стать менее уязвимым перед внешним давлением.

Он добавил, что в трехлетний бюджет закладываются именно такие принципы устойчивости.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.

Федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.