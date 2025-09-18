Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Силуанов назвал устойчивые финансы союзником России наряду с армией и флотом
Силуанов: Армия, флот и устойчивые финансы являются союзниками России
Союзниками России, помимо армии и флота, также являются устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума заявил, что к союзникам России – армии и флоту – следует добавить устойчивые финансы, передает ТАСС.
По его словам, для обеспечения устойчивых финансов правительство предлагает и закладывает в бюджет меры по уменьшению зависимости от внешних ограничений, в том числе ценовых и объемных, а также от нефтегазовых доходов.
Силуанов отметил, что российский бюджет должен противостоять всем вызовам и угрозам, которые стоят перед страной, включая финансовые, и стать менее уязвимым перед внешним давлением.
Он добавил, что в трехлетний бюджет закладываются именно такие принципы устойчивости.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.
Федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.