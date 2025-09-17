Стало известно о готовности «Балтики» производить стеклянные бутылки

Tекст: Ирма Каплан

Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Донстеклотех» в Ростовской области, чтобы заниматься производством стеклянных бутылок, выяснил «Коммерсантъ».

В компании подтвердили создание «Донстеклотех» и отметили, что это может стать единым оператором по стеклянной упаковке. Такой шаг позволит «Балтике» снизить зависимость от сторонних производителей, а также контролировать расходы.

По словам генерального директора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, «затраты на покупку бутылок составляют не менее 30% себестоимости напитков».

Совладелец SVAM Group Игорь Хавский сообщил, что собственное производство снизит риски перебоев поставок, с которыми рынок столкнулся в 2024 году.

Крупные производители стеклотары уже предупредили о планах повышения отпускных цен с начала 2026 года. На этом фоне «Балтика» рассматривает возможность построить новое производство с нуля, чтобы сдержать рост издержек.

