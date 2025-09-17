В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов на тротуаре

Tекст: Алексей Дегтярев

Водитель Kia K5 1986 года рождения проигнорировал запрет светофора и столкнулся с автомобилем Renault Sandero, за рулем которого находилась женщина того же года рождения, указали в ведомстве, передает ТАСС.

После столкновения Kia выехала на тротуар и наехала на трех пешеходов.

Пострадали женщина, семилетняя девочка и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Москве произошла авария с тремя грузовиками и тремя легковыми автомобилями, пострадал один человек.

До этого в столице перевернулся автомобиль.