    Израиль пошел на риск превращения в КНДР
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    17 сентября 2025, 13:21 • Новости дня

    Кремль заявил о бессмысленности санкционного давления на Россию

    Песков: Санкции Европы не повлияют на политику России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа ошибочно считает, что санкционное давление может изменить курс России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европа ошибочно считает, что усиление санкционного давления сможет изменить политику России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по мнению европейских властей, продолжение санкционной политики может каким-то образом повлиять на позицию России.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжает отстаивать свои национальные интересы и не подвержена влиянию санкций. По его словам, «последние три года это красноречиво продемонстрировали».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом по вопросу совместных мер по усилению экономического давления на Россию.

    Президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая в рамках этих усилий.

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, запланированную на 17 сентября.

    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    @ Arne Dedert/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Евросоюза намерены активнее привлекать к труду мигрантов, пожилых и людей с инвалидностью, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук.

    Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе опубликовала доклад, в котором предлагается вовлекать женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов для решения кадрового дефицита, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что более 7 млн мигрантов сейчас не заняты работой в странах Евросоюза по причине языкового барьера, дискриминации, непризнания квалификаций и административных препятствий.

    «Более эффективная интеграция недопредставленных групп – таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды – на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году», – сказано в докладе.

    В документе также уточняется, что почти 20% трудоспособного населения Евросоюза или около 51 млн человек не входят в состав рабочей силы, большинство из них – женщины, пожилые, мигранты и инвалиды. Мигранты сталкиваются с самым высоким риском бедности среди работающих – его уровень составляет 38%. При этом они обладают навыками, способными восполнить нехватку работников в наиболее дефицитных отраслях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита.

    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    16 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра

    Президент Албании Бегай отказался включить ИИ-министра в новый кабинет

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства без кандидата на должность министра искусственного интеллекта.

    В опубликованном заявлении администрации президента Албании отмечается, что Байрам Бегай не стал утверждать «ИИ-министра» среди предложенных премьер-министром Эди Рамой членов правительства, сообщает ТАСС.

    В списке значатся 17 министров и государственных министров, а ключевые ведомства – министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов – будут возглавлять прежние руководители.

    Уточняется, что процесс формирования нового кабинета завершится в ближайшие дни после одобрения состава парламента и принесения присяги премьером и министрами. Ранее планировалось, что в Албании впервые в мире министерский пост займет искусственный интеллект по имени Diella, отвечающий за государственные закупки.

    Премьер-министр Албании заявлял, что введение этого поста позволит создать полностью неподкупную систему госзакупок. В настоящее время модель Diella уже используется в государственной цифровой платформе e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, веселье и задор французского президента Эммануэля Макрона на саммите в Албании вызвали негодование у главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вновь привлек внимание СМИ на саммите Европейского политического сообщества, когда премьер-министр Албании Эди Рама вел его за руку. Глава албанского правительства Эди Рама одержал убедительную победу и обеспечил своей Социалистической партии 82 кресла в 140-местном парламенте.

    16 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Стали известны сроки проведения дебатов и голосования по вотуму недоверия главе ЕК

    Politico: ЕП проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в период с 6 по 9 октября, сообщает Politico.

    «Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября», – говорится в письме главы Европарламента Роберты Метсолы, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    16 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Трамп вновь призвал Европу прекратить закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме накануне визита в Британию, передает ТАСС.

    «И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», – заявил Трамп.

    Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    17 сентября 2025, 03:04 • Новости дня
    Глава ЕК похвалилась хорошим разговором с Трампом о давлении на Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен похвалилась хорошим разговором с американским президентом Дональдом Трампом об усилении давления на Россию.

    «Провела хороший разговор с президентом США по поводу укрепления наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что принимаемые меры положат конец кровопролитию на Украине, а  Еврокомиссия предложит меры по ускорению поэтапного отказа от импорта российского ископаемого топлива.

    Также, по словам главы ЕК, в беседе с Трампом обсуждались отрасли, на которые будет направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.

    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    17 сентября 2025, 11:03 • Новости дня
    Евродепутат подал в суд ЕС на фон дер Ляйен за клевету

    Евродепутат Пиперя подал в суд ЕС на фон дер Ляйен за клевету

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский член Европарламента Георге Пиперя подал иск в суд Евросоюза против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за клевету.

    Румынский евродепутат Георге Пиперя требует публичных извинений от Урсулы фон дер Ляйен, считая, что она намекнула на его связь с Россией во время парламентских дебатов, передает РИА «Новости».

    Он считает, что глава Еврокомиссии публично намекнула на его якобы получение приказов из России, что он расценил как клевету.  Европейский суд пока не вынес решения о приемлемости иска.

    Ранее евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Депутаты Европарламента не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей уйти в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе назревает бунт против «имперской элиты в Брюсселе».

    17 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    ЕС захотел внести в черный список компании из КНР в новом пакете санкций

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках подготовки 19-го пакета антироссийских ограничений в Евросоюзе рассматривают возможность расширить санкционный список за счет нескольких компаний из КНР, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что Евросоюз может ввести рестрикции в отношении нескольких компаний из Китая, передает ТАСС.

    В публикации уточняется, что речь идет о 19-м пакете антироссийских санкций, который готовится к рассмотрению в ближайшее время.

    Дипломаты рассказали изданию, что обсуждение очередного пакета ограничительных мер запланировано на пятницу. В рамках этих переговоров планируется рассмотреть вопрос о включении в санкционный список большего числа юридических лиц из КНР.

    Еврокомиссия подготовит 19-й пакет санкций против криптовалют, банков и энергетики. Министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

    Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на введение пошлин из-за торговли российской нефтью.

    Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    17 сентября 2025, 12:02 • Новости дня
    Писатель Дегриз обвинил ЕС в жизни в иллюзорной реальности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский писатель Лукас Дегриз считает, что идеология мешает Евросоюзу содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, отмечая отрыв европейских политиков от реальности.

    По его словам, приоритет идеологии над реальностью мешает Евросоюзу способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Дегриз добавил, что Европа, особенно Франция, «живет в какой-то иллюзорной реальности», где идеология подменяет собой фактическое положение дел.

    Писатель отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отличаются прагматичным подходом к ситуации и искренним стремлением к миру. По мнению Дегриза, встреча Путина и Трампа на Аляске оказала влияние на французское общество, в особенности на сторонников консервативных взглядов, заставив их задуматься об отношении к России и конфликту на Украине.

    В ходе визита в ДНР Лукас Дегриз посетил несколько памятных мест в Донецке, включая Аллею ангелов, Аллею Героев и военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Он также встретился со студентами и преподавателями Донецкого государственного университета, передав библиотеке одну из своих книг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны ищут дополнительные ресурсы для пополнения рядов ВСУ, включая наемников и мигрантов. В Австрии заявили о растущем расколе среди участников «коалиции желающих» по вопросу поддержки Киева. Глава Еврокомиссии подтвердила подготовку 90 тыс. солдат с Украины на европейских полигонах.

    17 сентября 2025, 12:51 • Новости дня
    Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе на пленарном заседании в среду одобрили проект закона о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Документ предусматривает прекращение для России действия Европейской конвенции по предупреждению пыток и двух дополнительных протоколов, подписанных в 1996 году в Страсбурге, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что причиной послужили «дискриминационные обстоятельства», препятствующие представительству России в Европейском комитете по предупреждению пыток и подрывающие работу международного механизма взаимного мониторинга.

    «Работу России в Европейском комитете блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ», – констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Напомним, правительство обратилось к президенту Владимиру Путину с предложением о денонсации документа. Глава государства внес в Госдуму законопроект, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    После этого думский комитет по международным делам рекомендовал денонсировать конвенцию.

    17 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении враждебной линии Евросоюза против России

    Песков сообщил о подготовке Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз сохраняет антироссийский курс и готовит очередные ограничения, не влияющие на политику Москвы.

    Евросоюз и многие его страны продолжают враждебную линию против России, ошибочно полагая, что санкции могут изменить позицию Москвы, передает ТАСС.

    Песков отметил, что «Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России.Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику РФ». По его словам, Россия не подвержена влиянию этих ограничений, что доказали предшествующие 18 пакетов антироссийских мер за последние три года.

    Песков подчеркнул, что санкции нанесли очевидный вред экономике самого Евросоюза. Он добавил, что Евросоюз продолжает «деструктивную линию» и оценивать новые угрозы следует после публикации официальных формулировок.

    Ранее Песков заявил, что Европа ошибочно считает, будто санкции могут изменить курс России. Еврокомиссия отложила презентацию нового пакета антироссийских ограничений.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова дать адекватный и выверенный ответ на любые новые санкции Евросоюза.

