Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ предусматривает прекращение для России действия Европейской конвенции по предупреждению пыток и двух дополнительных протоколов, подписанных в 1996 году в Страсбурге, передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что причиной послужили «дискриминационные обстоятельства», препятствующие представительству России в Европейском комитете по предупреждению пыток и подрывающие работу международного механизма взаимного мониторинга.

«Работу России в Европейском комитете блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ», – констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, правительство обратилось к президенту Владимиру Путину с предложением о денонсации документа. Глава государства внес в Госдуму законопроект, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

После этого думский комитет по международным делам рекомендовал денонсировать конвенцию.